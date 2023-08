Bazar ’Da Lorena’ un premio per i 60 anni

di Giacomo Mascellani

In uno dei momenti più difficili per il commercio, a Cesenatico c’è un negozio che compie 60 anni e viene premiato. È il ’Bazar Da Lorena’, un’attività storica sul lungomare di Valverde, in una zona ad alta valenza turistica. Qui nel 1963 i giovani coniugi Benito Della Motta e la moglie Rosina decisero di aprire un nuovo negozio in piazza Michelangelo e scommettere quindi sul turismo. La scelta si è rivelata azzeccata e da allora l’attività è un punto di riferimento per questo quartiere al mare di Cesenatico. Anche se la crisi del commercio attanaglia tutti i piccoli negozianti, vittime della grande distribuzione e delle vendite on line, questa azienda resiste, ha compiuto 60 anni e giustamente è stata premiata da Confesercenti e dal sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli.

Il Bazar ’Da Lorena’ inizialmente quando venne aperto era una piccola attività estiva, per la vendita di costumi, giocattoli e prodotti solari. Il marito Benito l’ha aiutata e con dei lavori in economia ha consentito di ampliare il negozio e aggiungere altri articoli, come calzature e abbigliamento mare.

"Sono stati anni bellissimi - racconta Rosina -, sono nati i figli e il negozio ha tenuto insieme la famiglia affettivamente ed economicamente; certo, non sono mancati i momenti difficili, i pianti, i debiti e le stagioni complicate, ma noi abbiamo sempre tenuto duro. La più grande soddisfazione è sempre arrivata dai clienti, soprattutto quelli storici, che ci vengono a trovare tutti gli anni per vedere le novità o solo per farci un saluto. Il passaparola è il nostro orgoglio e tante volte abbiamo sentito dire che nel nostro negozio si trova tutto".

Il testimone è passato di mano e la figlia Lorena Della Motta insieme al marito Sergio ed i figli Ruben e Sara ora portano avanti con orgoglio l’azienda. "La storia della mia famiglia - prosegue Lorena -, è un piccolo esempio della laboriosità romagnola, ma se negli anni Sessanta bastavano tenacia e passione, ora purtroppo non è più così. Lo dico come dirigente Confesercenti e come imprenditrice, le piccole attività sono il tessuto portante del territorio, in questi decenni insieme ai colleghi albergatori e bagnini abbiamo dato vigore e impulso al turismo nella nostra località, ma oggi per il commercio è tanto difficile; siamo mosche bianche nel marasma della concorrenza dei colossi e andremmo difese". In una situazione difficile per i negozianti, il premio viene visto come uno stimolo: "Siamo grati al sindaco Gozzoli e alla Confesercenti di Ravenna-Cesena, al direttore Graziano Gozi, a Barbara Pesaresi e a chi continua a credere e raccontare il significato dell’investimento personale nel turismo e nel territorio."