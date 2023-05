Bcc di Sarsina, bilancio positivo: "Crescita del 30% rispetto al 2021"

Oggi alle 10 la Banca di Credito Cooperativo di Sarsina ha fissato l’assemblea dei soci per approvare il bilancio 2022 che si è concluso positivamente, un 30% in più rispetto al 2021. Dopo la messa in Cattedrale in memoria dei soci defunti, l’assemblea al Teatro ’S. Pellico’, che precede il pranzo sociale al Palace Hotel di Milano Marittima. Molto soddisfatto il presidente Mauro Fabbretti (foto): "Il bilancio 2022 si è chiuso con un utile netto di €720.283,00, in crescita del 30% rispetto al 2021. I due indicatori di solidità della banca, ’Tier one ratio’ e ’Total capital ratio’, hanno un indice del 36%, ben oltre quattro volte rispetto al minimo richiesto".

Poi il presidente entra nei dettagli: "La raccolta totale è cresciuta portandosi a 185,4 milioni di euro; gli impieghi sono risultati sostanzialmente stabili a 94,8 milioni e la base sociale si è attestata a 1070 soci. Le sofferenze lorde rappresentano lo 0,3% degli impieghi, con una copertura del 100%, che porta le sofferenze nette allo zero% dei crediti netti verso la clientela. La banca presenta inoltre ampi indici di liquidità".

Questi dati denotano una banca in salute, con un’elevata solidità patrimoniale; durante il Covid, in un momento di particolare difficoltà economica, ha supportato la clientela sostenendo imprese e famiglie. Allo stesso modo per altre difficoltà come il conflitto russo-ucraino e la connessa crisi energetica. "Ciò ha evidenziato - continua Fabbretti - come i punti-cardine della banca siano la centralità della persona ed il valore di comunità. Particolare attenzione è stata rivolta ai giovani: nel corso dell’anno è sorto il gruppo giovani soci della Bcc di Sarsina, e nel 2022, è proseguito l’impegno mutualistico con il sostegno alle iniziative di associazioni sociali, culturali e sportive, a scuole, parrocchie e alle istituzioni delle comunità".

Edoardo Turci