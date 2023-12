Bcc e Ciscra, 20 mila euro alla casa di riposo

Un gesto di solidarietà verso le persone fragili ed anziane. La Federazione Bcc dell’Emilia-Romagna sostiene i territori colpiti dall’alluvione con una ricca donazione destinata alla Casa di Accoglienza ’A.Fracassi’ di Sant’Angelo di Gatteo. I rappresentanti della Federazione regionale hanno consegnato ieri ai rappresentanti della Casa di Accoglienza, su segnalazione di Bcc Romagnolo, un simbolico assegno del valore di 20 mila euro donati da Ciscra, società di servizi e produzione orientata principalmente al mondo bancario, e dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo della Lombardia. Risorse importanti che aiuteranno la struttura a riparare gli ingenti danni subiti nel corso dell’alluvione.

"Siamo lieti di sostenere la ripartenza di un luogo importante come la Casa di Accoglienza A.Fracassi – ha commentato il presidente della Federazione Bcc Emilia-Romagna, Mauro Fabbretti – che è stato seriamente colpito dall’alluvione: nei giorni difficili dello scorso maggio, gli ospiti della struttura sono stati costretti ad abbandonare un luogo che considerano casa, vivendo una sofferenza profonda. Confidiamo che queste risorse possano contribuire a renderlo soltanto un brutto ricordo".

La struttura residenziale per anziani non autosufficienti, nel corso dell’alluvione, aveva subito l’allagamento del seminterrato con oltre 160 cm d’acqua che avevano invaso gli spazi e costretto all’evacuazione di tutti gli anziani ospiti, temporaneamente trasferiti altrove. "Una donazione - aggiunge il direttore generale di Bcc Romagnolo Daniele Bagni – che ci consente di estendere l’erogazione di contributi a favore di Enti ed Associazioni del territorio che hanno subito danni in occasione dell’alluvione del maggio scorso".