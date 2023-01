Bcc, ecco ’Generare il futuro’, il calendario 2023 fatto di storie

Si intitola ’Generare il futuro’ il calendario 2023 di RomagnaBanca Credito Cooperativo che ha sedi a Savignano sul Rubicone, Bellaria e Sala di Cesenatico. Le storie del calendario guardano al futuro con lo spirito di chi pianta un albero pensando a chi in quel futuro ci sarà. I protagonisti del 2023 sono persone che generano comunità per un futuro percorribile. L’idea proposta dal calendario è chiara: occorre generare il futuro. Di esperienze concrete ce ne sono tante e il calendario, come da tradizione, ne raccoglie 12, seguendo la scansione dei mesi dell’anno. Sono storie diversissime tra loro ma che hanno in comune una straordinaria sintonia con quel nuovo comma che arricchisce l’art. 9 della Costituzione: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni".

Oltre a persone note come Frida Bollani, ci sono persone e progetti del nostro territorio: NATworking.eu offrendo l’opportunità a lavoratori e studenti di lavorare o studiare in spazi di qualità, immersi nella natura, oppure le Cucine popolari di Cesena, che offrono non solo una risposta a chi ha difficoltà a reperire il cibo, ma anche a chi non può permettersi di pagarlo. Sono tutte testimonianze di esperienze capaci di produrre un impatto positivo su persone e ambiente. Con il messaggio contenuto nel calendario 2023, RomagnaBanca Credito Cooperativo vuole guardare al futuro accompagnando la crescita del tessuto sociale e relazionale, per riscoprirsi comunità unita e solidale.

Ermanno Pasolini