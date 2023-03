Bcc Romagnolo a sostegno di Siria e Turchia

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, Bcc Romagnolo ha deciso di aderire alla raccolta fondi a favore delle popolazioni di Turchia e Siria colpite dal recente violento terremoto, trasformando in un gesto di solidarietà il tradizionale omaggio floreale. La ricorrenza dell’8 marzo imprime a questa raccolta fondi ancora maggior valore; un progetto che trae origine dall’iniziativa di Federcasse e Caritas Italiana denominata “Terremoto in Turchia e Siria 2023. Dall’emergenza alla cura” che è stato attivato d’intesa con tutti e tre i Gruppi Bancari Cooperativi nazionali: Iccrea Banca, Cassa Centrale Banca e Federazione Raiffeisen dell’Alto Adige. La Giornata Internazionale dei Diritti della Donna ricorre l’8 marzo di ogni anno per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche per non dimenticare le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state vittime nel corso del tempo ed ancora oggi. Tutti possono fare una donazione a favore della Caritas Italiana. Di seguito le coordinate bancarie (conto corrente presso Iccrea Banca): Beneficiario: Caritas Italiana Coordinate Bancarie (IBAN): IT 17X 08000 03200 000800032023 Causale: “Terremoto in Turchia e Siria 2023. Dall’emergenza alla cura”.

Sotto il profilo fiscale, trattandosi in questo caso di erogazione liberale a favore della Caritas Italiana da effettuarsi in maniera tracciabile a mezzo bonifico bancario, si evidenzia che le persone fisiche possono detrarre la spesa dalla propria Irpef oppure dedurre l’importo dal proprio reddito complessivo netto. Lo stesso vale anche per enti e società che possono dedurre la somma erogata dal proprio reddito complessivo netto, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, potendo altresì, nel caso di ammontare superiore, computare l’eccedenza in deduzione dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi,

ma non oltre il quarto.