Bcc Romagnolo: "Aiutiamo la ripartenza delle associazioni locali"

Trecentomila euro a favore del territorio: è l’apporto di Bcc Romagnolo per il terzo settore, le famiglie e le imprese locali. Nel corso del 2022 infatti la banca ha effettuato contributi pubblicitari, sotto forma di sponsorizzazioni, per oltre 300mila euro destinati a più di 180 associazioni ed enti locali in ambito sportivo, culturale, socio-sanitario. Tali sponsorizzazioni spesso risultano determinanti per permettere alle realtà di continuare la loro opera. I contributi pubblicitari sostengono anche iniziative promosse da scuole, parrocchie ed enti comunali e tante altre importanti organizzazioni che sono il motore dello sviluppo sociale della comunità locale.

Si tratta di un’iniziativa che mira a reinvestire parte della ricchezza prodotta attraverso l’attività bancaria a famiglie e imprese, in iniziative e progetti che sostengono le associazioni locali attive nell’area che parte da Cesena, dove si trova la sede direzionale dell’istituto di credito, per toccare le zone territoriali limitrofe della Valle del Savio e dei Comuni dell’Unione Rubicone-Mare.

Parallelamente sono state portate avanti altre iniziative di solidarietà tramite il progetto di crowdfunding ’Coltiviamo Buone Idee’, che la banca ha lanciato nel 2018. L’iniziativa consente alle associazioni che vi partecipano di raccogliere donazioni per il sostegno dei loro progetti, sfruttando la piattaforma ideaginger.it. È aperta a tutte le associazioni non profit del territorio e vedrà il lancio della decima edizione la prossima primavera. Nelle precedenti edizioni, sono stati completati 41 progetti, con una raccolta complessiva di oltre 330milao, ottenuti grazie al contributo di oltre 5.500 donatori.

"L’anno appena trascorso è stato caratterizzato da una ripartenza generale delle attività sportive, culturali e scolastiche – interviene Anna Grazia Giannini, consigliera Bcc Romagnolo – dopo due anni complicati dalla pandemia, e con soddisfazione siamo tornati ad accompagnare queste straordinarie realtà sociali che fanno della nostra comunità un’eccellenza. Sosteniamo da sempre associazioni ed enti che operano sul nostro territorio a beneficio di tutti, specialmente dei giovani e delle categorie più deboli della popolazione, anche attraverso queste tipologie di investimenti".

"I clienti e i soci che operano con il nostro istituto sanno – prosegue la consigliera Giannini – come le risorse che produciamo vengano in buona parte reinvestite sul territorio in diverse forme. Non solo con i contributi erogati e con il crowdfunding, ma anche per esempio con il programma di loyalty Ccr Premium, l’app che premia la fedeltà dei soci della nostra banca. Anche nel 2022 abbiamo riconosciuto ai nostri soci tanti regali e buoni sconto da spendere presso esercenti convenzionati a chilometro zero, che sono, a loro volta, clienti e soci della banca".