Bcc Romagnolo alla festa per i 60 anni di Iccrea Un evento a Roma per celebrare i 60 anni di storia di Iccrea Banca. Il convegno ha visto la partecipazione del presidente del Gruppo Bcc Iccrea Giuseppe Maino e del governatore di Banca d'Italia Fabio Panetta. Un'occasione per discutere delle opportunità e delle sfide di un nuovo modello bancario.