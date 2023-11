Bcc Romagnolo, borse di studio per diplomati e laureati

La banca Bcc Romagnolo lancia un bando per le ‘Borse di studio soci 2023’, un’iniziativa dedicata ai giovani per premiare chi studia con impegno e dedizione ottenendo il massimo del risultato. Si tratta di una delle tante iniziative promosse da Bcc Romagnolo a favore dei propri soci. Il bando è rivolto a tutti i ragazzi, figli di soci della banca, oppure soci essi stessi, che si sono distinti negli studi, ottenendo il massimo dei voti nel diploma di maturità oppure nella laurea, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2022 ed il 31 dicembre 2023. Per partecipare è necessario completare l’apposito modulo web, allegare i documenti richiesti che comprovino l’avvenuto conseguimento del titolo di studi ed il relativo voto, mostrando anche che la scuola è stata conclusa nei tempi previsti dal corso. Da quest’anno potranno candidarsi anche i giovani che hanno una domanda di ammissione alla compagine sociale in corso di approvazione. Gli studenti interessati ma che non sono soci e nemmeno figli di un socio della banca Bcc romagnolo, possono procedere con la domanda di ammissione a socio con la sottoscrizione a loro carico della quota ridotta (quota giovani) corrispondente dieci azioni della banca.

Il bando è aperto dal giorno 30102023 al giorno 10012024. Il bando prevede un premio di euro 400 per i diplomati con 100centesimi ed un premio di 800 euro per la laurea a ciclo completo, oppure sono 600 euro per chi ottiene la laurea triennale con il massimo dei voti (con possibilità di integrazione per il biennio di specializzazione successivo con euro 200).

Link iscrizione online: https:contributi.ccromagnolo.it2Candidatura-Borsa- di-Studio.asp

Saranno prese in considerazione Soltanto le domande pervenute tramite questo apposito link di iscrizione. La consegna ufficiale ai vincitori delle Borse di Studio verrà effettuata in occasione di un evento appositamente organizzato dalla Banca nei primi mesi del 2024.