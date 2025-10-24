Bcc Romagnolo, certificazione di parità di genere

Confermata la Certificazione per la Parità di Genere per il Bcc Romagnolo, riconoscimento che attesta l’impegno costante della banca nella promozione di un ambiente di lavoro inclusivo, equo e attento al benessere delle persone e del territorio in cui opera. Con un punteggio complessivo pari all’83,75%, Bcc Romagnolo conferma la solidità del percorso intrapreso e si posiziona tra le realtà più virtuose a livello nazionale, in linea con i benchmark delle imprese certificate, che si attestano mediamente tra l’80% e il 90%.

"Per le persone di Bcc Romagnolo – afferma l’istituto bancario in una nota – questo traguardo si traduce in maggiore trasparenza nei percorsi di carriera, pari opportunità di crescita professionale e politiche di welfare aziendale orientate al benessere e all’equilibrio tra vita privata e lavorativa. Significa inoltre poter accedere a programmi di formazione e sensibilizzazione continua sui temi dell’inclusione e della parità, e beneficiare di un impegno concreto volto a valorizzare i talenti femminili e a favorire una maggiore presenza delle donne in ruoli di responsabilità".

"Questa riconferma rappresenta per noi di Bcc Romagnolo un traguardo significativo e, al tempo stesso, uno stimolo a proseguire con determinazione – ha dichiarato Anna Grazia Giannini (nella foto) consigliera con delega Esg – La nostra attenzione a questa tematica non è soltanto un adempimento formale, ma un investimento concreto sulle persone, che genera valore per i dipendenti, per i soci e per l’intera comunità". L’istituto bancario conclude che con il rinnovo della certificazione, Bcc Romagnolo consolida il proprio percorso verso una cultura aziendale fondata sull’inclusione, sull’equità e sulla responsabilità sociale, riaffermando il ruolo di banca cooperativa attenta alle persone e promotrice di uno sviluppo sostenibile e condiviso sul territorio.