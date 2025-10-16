Bcc Romagnolo, debutto amaro

Sabato 11 ottobre è andata in scena la prima giornata del campionato di pallavolo di serie D maschile. Parte male la Bcc Romagnolo Cesena che al debutto è uscita sconfitta 3-1 (25-23, 19-25, 25-22, 28-26) dalla trasferta a Cento.

La partita. Coach Rizzo schiera in avvio Faenza in regia con Casalboni opposto, in posto quattro Leonori e Zandoli, al centro Romagnoli e Dall’Ara e Sirri nel ruolo di libero.

La gara si gioca ad armi pari, con entrambe le squadre che danno qualità a partire dalla battuta, ma a fare la differenza per tutta la durata dell’incontro è stata la maggiore efficacia nella fase muro-difesa della squadra di casa, apparsa più solida e brillante rispetto ai romagnoli.

Cento, nonostante l’iniziale svantaggio in quasi tutti i set, riesce infatti a recuperare il punteggio e ad approfittare delle indecisioni della Bcc Romagnolo nei momenti chiave.

Coach Rizzo a questo punto prova a cambiare l’inerzia della gara inserendo quasi tutti gli atleti a disposizione, ma il tentativo non basta a ribaltare il risultato.

A discapito di una prestazione nel complesso sottotono, spiccano però i 15 punti di Leonori e i 12 di Baravelli, subentrato in corso d’opera e in ottima forma; più che positivo anche il contributo di Zandoli in fase difensiva.

Debutto quindi amaro per la Bcc Romagnolo Cesena. Testa subito avanti.

Il prossimo impegno sarà l’esordio casalingo in programma sabato 18 ottobre alle 17.30 al MiniPalazzetto, contro i bolognesi del Savena Pallavolo. I prossimi avversari sono reduci dalla vittoria 3-1 contro Orbite Pallavolo Faenza.

Di seguito il tabellino cesenate: Vitali 2, Faenza 2, Casalboni 8, Leonori 15, Baravelli 12, Zandoli 9, Romagnoli 7, Dall’Ara 4, Gazzoni 4, Sirri (L1), Tucci (L2); ne: Valdinoci, Busni. All. Rizzo.