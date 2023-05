Bcc Romagnolo dona le azalee alle mamme straniere

Al Centro interculturale MoviMenti di via Dandini la festa della mamma è arrivata in anticipo. Il Bcc Romagnolo anche quest’anno ha sostenuto l’iniziativa “Festa della mamma – Regala un fiore, regala una speranza”, promossa dallo Ior a sostegno della ricerca scientifica. In vista della ricorrenza che si celebra domani, ieri mattina le azalee, fiori solidali diventati simbolo della lotta ai tumori femminili, sono state donate alle mamme straniere che frequentano, insieme ai loro piccoli, tutti i servizi proposti dal Centro gestito dall’Azienda pubblica di servizi alla persona del distretto CesenaValle Savio.