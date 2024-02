Bcc Romagnolo, donazione alla Caritas per l’assistenza agli alluvionati

Bcc Romagnolo continua il suo percorso di donazioni ad enti e associazioni del territorio che hanno subito danni o che si sono prestate per l’assistenza alle tante persone colpite dall’alluvione del maggio scorso. Il presidente Roberto Romagnoli si è recato presso la sede del Vescovado per consegnare formalmente l’assegno di euro 35.000 destinato al sostegno di persone e famiglie in difficoltà a seguito dell’alluvione ed anche coprire le spese sostenute per i primi interventi di emergenza. "Siamo profondamente grati a Bcc Romagnolo e al Gruppo Bcc Iccrea – afferma William Tafani, presidente di Mater Caritatis - per la generosità che hanno dimostrato nel donarci il loro sostegno a favore delle famiglie colpite dall’alluvione dello scorso maggio a Cesena".