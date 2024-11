Bcc Romagnolo, niente da fare con Fusignano

Partita intensa e ricca di emozioni nel torneo di serie D femminile per il Volley Club Bcc Romagnolo, che si è trovata di fronte a una Fusignano particolarmente agguerrita. Nonostante una partenza brillante delle padrone di casa, il match è stato segnato dalla grande prestazione nella fase muro-difesa delle ospiti, che alla fine hanno prevalso 1-3 (19-25, 25-17, 21-25, 21-25). Le cesenati sono scese in campo con grande determinazione, sorprendendo Fusignano con un avvio fulmineo, tuttavia, il timeout chiamato dalla panchina ravennate ha ribaltato l’inerzia: le ospiti hanno ritrovato solidità, soprattutto in fase difensiva e sono riuscite a conquistare il parziale iniziale. Il secondo set ha visto una reazione d’orgoglio della Bcc Romagnolo.

Spinte dalla carica del pubblico e dai precisi turni in battuta di Siroli e Bernabini, le cesenati hanno trovato ritmo e incisività, riportando il punteggio in parità sull’1-1.

Nel terzo set, però, la costanza e l’efficacia di Fusignano sono state decisive. Il quarto e decisivo parziale infine era stato iniziato col turbo da Cesena, capace di allungare fino al 10-2. Tuttavia, un blackout improvviso ha permesso a Fusignano prima di ricucire e poi di mettere la freccia.

Tra le prestazioni individuali, spiccano i 16 punti di Oke e gli 11 messi a segno da Bizzocchi. Quarte in classifica con 7 punti, le ragazze bianconere si preparano al prossimo match di venerdì 22 novembre in casa dell’Acerboli Volley Santarcangelo, diretta inseguitrice a quota 6 punti.

E’ finita ko anche la squadra maschile del Volley Club targata Bcc Romagnolo e impagnata nel torneo di serie D, uscita sconfitta 3-0 contro la Bper Banca Modena (25-19; 25-22; 25-19). Per i cesenati il prossimo impegno sarà sabato 23 novembre in casa contro la Pietro Pezzi Ravenna, seconda della classe. Il fischio di inizio del match è in programma alle 17.30, alla palestra Comandini.