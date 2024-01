Bcc Romagnolo presenta la raccolta per il no-profit

A Cesenatico ritorna ‘Coltiviamo Buone Idee’, l’undicesima edizione del progetto di crowdfunding (raccolta fondi) promosso dal Bcc Romagnolo per sostenere nuove iniziative sociali, culturali, assistenziali e sportive di associazioni e enti no-profit a favore del territorio. Mercoledì 11 febbraio 2024, ore 17.30 presso Museo della Marineria Cesenatico. (prenotazione obbligatoria sul sito della banca al link: www.bccromagnolo/eventi) si terrà la presentazione dell’iniziativa con l’intervento di alcuni ospiti delle passate edizioni che porteranno la loro testimonianza di campagne di successo. Dopo questo primo appuntamento dedicato alla presentazione del progetto, seguiranno altre due sessioni dedicate alla formazione, nei giorni mercoledì 28 febbraio e mercoledì 6 marzo 2024, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, per una durata totale di sei ore. Fra gli argomenti trattati, vi sarà un focus sulle potenzialità degli strumenti digitali allo scopo di raccogliere fondi e l’importanza di saper comunicare in maniera innovativa ed efficace sul web. Questo format di crowdfunding è frutto di una collaborazione fra Bcc Romagnolo e Ginger azienda specializzata del settore: per ciascuna edizione, questa è l’undicesima, viene individuata una diversa location al fine di estendere questa conoscenza a un numero sempre maggiore di associazioni ed enti no-profit.