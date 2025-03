Bcc Romagnolo, sorridono solo le donne

Ancora una vittoria per la Bcc Romagnolo, impegnata nel campionato di volley di serie D femminile che contro l’Acerboli Volley Santarcangelo ha strappato un intenso ed emozionante 3-2 (25-21, 22-25, 25-17, 23-25, 15-12). Nel primo set Cesena parte a razzo, con 5 attacchi e un muro di Casalini. Siroli allunga e il muro di Guardigli vale l’11-5; l’Acerboli Volley però non ci sta e accorcia le distanze, ma sempre Siroli e Casalini spingono forte in attacco (21-17). Protagoniste nel finale Bizzocchi e Milella, grazie alle quali finisce 25-21.

Il secondo set inizia in salita per Cesena che si ritrova ad inseguire (3-8): le ragazze di coach Forte sono brave a recuperare e a sorpassare ma si perdono sul finale commettendo qualche errore di troppo. Nel terzo set Cesena torna avanti, ma viene ripresa nel quarto, vedendosi dunque costretta a giocare il tiebreak. Col coltello tra i denti, la Bcc Romagnolo recupera lo svantaggio e resta concentrata nel finale punto a punto, prendendosi la vittoria. Tra le singole spicca Milella sia a muro che in attacco, seguita a ruota da Casalini e Siroli. Con 24 punti la Bcc Romagnolo si assesta al sesto posto in classifica: il prossimo appuntamento sarà contro Ravenna, attualmente ultima della classe ancora a 0 punti.

E’ andata invece peggio alla squadra maschile sempre targata Bcc Romagnolo e sempre impegnata in serie D, che è invece stata sconfitta, pure lei in 5 set, dall’Anderlini Modena (20-25, 25-20, 25-18, 11-25, 15-7). I ragazzi di coach Rizzo non sono riusciti a incidere nei momenti più importanti, ma guadagnano comunque un punto ai fini della classifica e arrivando così a quota 29, un bottino che vale la sesta piazza della classe. Ora il gruppo è tornato in palestra per prepararsi al prossimo impegno casalingo di sabato 15 marzo al Comandini contro Modena Volley, attualmente seconda in classifica a quota 45 punti.