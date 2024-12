Bcc Romagnolo, vittoria in trasferta

In serie D maschile, il Volley Club Cesena targato Bcc Romagnolo ha battuto in trasferta a Bologna l’ultima della classe Yuppies Zavattaro Volley con un 1-3 conquistato in rimonta (25-19, 19-25, 19-25, 15-25). La partita inizia in salita: i bolognesi prendono l’inerzia, la Bcc Romagnolo prova a rispondere, ma in attacco non riesce a essere incisiva come vorrebbe e così vede sfumare il primo set. Nel secondo, coach Rizzo cambia le carte in tavola: sposta Zandoli in posto 4 e fa entrare Lamponi in posto 2. I cambi sono azzeccati e la partita cambia volto: Cesena prende fiducia e trova continuità in tutti i fondamentali, giocando una bella pallavolo e aggiudicandosi il set 19-25. Nel terzo set i bianconeri sono bravi a tornare in campo con la stessa continuità e aggressività, lasciando poco spazio agli avversari. Il quarto e ultimo parziale continua sulla stessa lunghezza d’onda: c’è spazio anche per l’esordio stagionale di Valdinoci in posto 4.

Il prossimo appuntamento è per sabato 7 dicembre al Comandini contro Sa.Ma Portomaggiore, attualmente quinto in classifica con 16 punti, a più 5 dai bianconeri. Buone notizie anche per la squadra femminile Bcc Romagnolo, anch’essa impegnata in serie D e tornata al successo nel sesto turno di campionato contro Mosaico Ravenna con un perentorio 3-0 (25-21, 25-22, 27-25). Il risultato è stato frutto di una prova corale che ha messo in luce la versatilità e la determinazione del gruppo. Tra le protagoniste della serata spicca Aurora Siroli, che all’esordio nel ruolo di opposto ha dimostrato di essere un’atleta in grado di adattarsi con successo alle esigenze della squadra. Anche al centro, le rotazioni tra Milella e Rossi si sono rivelate efficaci, garantendo solidità al fianco di Oke. Questa vittoria rappresenta un’iniezione di fiducia importante per la squadra che con 10 punti si piazza al quarto posto in classifica. Ora le ragazze di coach Forte si preparano alla prossima sfida, sabato 7 dicembre in trasferta, contro l’ostica formazione Idea Volley Bellaria, attualmente ancora imbattuta tra le mura di casa, a +5 dalle cesenati.