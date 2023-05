Bcc, utile di 6,4 milioni di euro "Un anno di grandi cambiamenti"

Si svolgerà domani a partire dalle 14,30, presso il centro congressi della Fiera di Cesena, l’assemblea dei soci del Credito Cooperativo Romagnolo, nel corso della quale il presidente Roberto Romagnoli e il direttore generale Daniele Bagni presenteranno ai Soci l’andamento della gestione ed i risultati conseguiti nel 2022. Al primo punto all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio che presenta un utile di 6,4 milioni di euro. "Il 2022 è stato un anno straordinario – afferma il direttore BCC Romagnolo Daniele Bagni – caratterizzato da una serie di eventi interni, fra cui il cambio del sistema informatico, il rinnovo degli Organi collegiali, il ricambio generazionale con la cessazione dal servizio dell’ex direttore Giancarlo Petrini; ma anche di accadimenti esterni come lo scoppio del conflitto nell’Europa dell’est, l’impennata dell’inflazione, il repentino rialzo dei tassi. In questo contesto la banca ha confermato il proprio ruolo di preciso punto di riferimento per le famiglie e le imprese del territorio per la gestione dei propri risparmi, il ricorso al credito, la fruizione di servizi moderni e innovativi. La banca chiude il 2022 con un utile netto di 6,4 milioni di euro, un ottimo risultato, certamente favorito dal rialzo dei tassi, ma che assume ancora maggior valore perché determinato dopo un’importante azione di derisking del credito deteriorato che ha consentito di ridurre in misura significativa lo stock dei crediti di difficile riscossione, tanto da ridurre il rapporto fra crediti deteriorati e totale impieghi, rappresentato dall’indicatore NPL ratio che si riduce al 5,5% (era al 9,6% a fine 2021) e di incrementare prudenzialmente le coperture complessive al 69,1% (ex 50,4%), con un coverage delle posizioni classificate a sofferenza pari all’81,1%. Un risultato - prosegue il direttore Bagni – che si riflette positivamente sul profilo patrimoniale di Bcc Romagnolo, andando a rafforzare ulteriormente gli indicatori che rappresentano la sintesi della solidità patrimoniale della banca con il CET 1 al 17,4% e il Total Capital Ratio al 19,7%".

"In questi quasi 130 anni di storia abbiamo contribuito a sostenere e ad accompagnare lo sviluppo sociale ed economico di questa parte di Romagna, che va dalla Valle del Savio alla Valle del Rubicone fino alla zona mare. La nostra banca – conclude il presidente Romagnoli - è un punto di riferimento anche per le comunità locali, alle quali dedichiamo particolare attenzione sostenendo le tante iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo che arricchiscono il territorio e contribuiscono ad accrescere il benessere delle comunità locali".

Nel corso dell’assemblea, fra i vari punti all’ordine del giorno, verrà sottoposta all’approvazione dei soci, la conferma di un nuovo amministratore, nominato per cooptazione, nella persona dell’avvocato Maria Cuomo di Cesenatico in sostituzione dell’ex consigliere Romeo Dell’Amore dimessosi per motivi familiari, oltre alla nomina di un sindaco supplente, la commercialista Sandra Cacciaguerra di Cesena.