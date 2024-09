Beach Volley, club al voto. Casadei ora ci prova

Il campione Gianluca Casadei si candida alla presidenza dell’Aibvc, l’Associazione Italiana Beach Volley Club. Un passato glorioso da giocatore e poi da allenatore, Casadei all’età di 44 anni punta ora a diventare il numero uno delle squadre che a livello nazionale giocano nei campi indoor durante l’inverno e nelle maggiori spiagge d’Italia in primavera ed in estate. Gianluca Casadei è uno dei personaggi più in vista di questa disciplina, in quanto nel 2012 si è laureato assieme a Paolo Ficosecco campione d’Italia e poi è stato in nazionale come giocatore ed allenatore. Attualmente è uno dei principali collaboratori della Bvu, la Beach Volley University, va nelle scuole e nei centri sportivi a far promozione, senza tralasciare la parte politica e imprenditoriale. "Per me il beach volley è la vita – dice il campione –, e adesso mi sento pronto per affrontare questa nuova avventura, ovvero la carica da presidente dell’Aibvc. La mia candidatura serve a dare continuità al mandato precedente, in quanto quattro anni fa, quando c’è stata una chiamata con Gianni Mascagna per creare l’associazione assieme ad un gruppo di persone di spessore, è venuto fuori il primo consiglio ed è nato il progetto. Abbiamo speso in questi anni tante energie, da Dionisio Lequaglie a tutto il direttivo. Abbiamo una linea comune che vogliamo portare avanti, ecco perchè per noi è fondamentale l’elezione di uno dei membri del consiglio uscente".

Casadei è molto determinato: "Voglio mettere al servizio dell’Aibvc e di tutti i tesserati la mia esperienza e la mia conoscenza del beach volley. Ho un programma dettagliato che abbraccia molti ambiti ed è la somma delle note e delle intenzioni di questo consiglio, che verrebbero poi tramandate al nuovo. Ecco perchè la mia elezione è nel segno della continuità. Nel dettaglio voglio incrementare le giornate delle Club Series, ampliare le altre categorie Over e l’aggiunta dell’amatoriale. Inoltre voglio incrementare la comunicazione e la visibilità della serie A e B. Nella mia visione ci sono anche tornei e circuiti regionali che possano esser di supporto economico e organizzativo. Dobbiamo rafforzare la promozione del’attività giovanile o Young Series, con la creazione di gruppi di qualificazione aperti a giocatori e allenatori. Dobbiamo creare dei progetti anche nelle scuole attraverso progetti formativi nazionali". L’aspirante presidente punta anche ad azioni concrete: "Nel mio programma c’è la creazione di un gruppo di acquisto per fornire materiali essenziali come palloni e attrezzature sportive. Voglio anche porre l’attenzione sul potenziamento della formazione dei tecnici, istruttori e allenatori con clinic e aggiornamenti. Poi c’è il capitolo dedicato alla comunicazione e trasparenza. Ci deve esser maggiore vicinanza tra il Consiglio e le società affiliate, con momenti di confronto periodici e trasparenza nelle decisioni". Un punto cruciale sono i rapporti con la Federazione: "Il dialogo con la Fipav resterà aperto, con l’obiettivo di trovare un accordo nell’interesse di tutto il movimento, senza che venga intaccato il progetto Aibvc". Le elezioni per la carica di presidente e dei membri del nuovo direttivo dell’Aibvc per il quadriennio 2024-2028 si terranno lunedì 26 agosto ed interessano circa 100 club distribuiti in tutta Italia.

Giacomo Mascellani