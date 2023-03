Beata Vergine, un rosario a 500 anni dal miracolo

di Ermanno Pasolini

Mercoledì 22 marzo alle 20.30, in ricordo del primo miracolo avvenuto il 22 marzo 1514, la Confraternita della Beata Vergine delle Grazie insieme all’Azione cattolica di Fiumicino, frazione di Savignano sul Rubicone, propone il rosario durante il quale per ogni mistero verranno proiettate alcune tavole votive su uno schermo gigante collocato nel santuario della beata Vergine delle Grazie. Le meditazioni saranno del parroco don Vittorio Mancini, tratte dal suo libro ’Fiducia a Maria e fiumi di grazie’. Ci saranno anche alcuni canti del coro parrocchiale dedicati alla Madonna e la diretta su Facebook sulla pagina ’Santuario beata Vergine delle Grazie di Fiumicino’.

Dice Alex Lisi parrocchiano di Fiumicino e portavoce del gruppo organizzatore della serata: "Durante la serate ci saranno speciali preghiere per la pace in quanto questo è un evento molto importante nella storia del nostro santuario in considerazione degli eventi bellici in atto". La Madonna delle Grazie di Fiumicino si festeggia ogni anno la seconda domenica di settembre. A testimonianza delle grazie ricevute e degli ex voto portati dai fedeli, il comitato parrocchiale già da diversi anni li ha collocati in una saletta e possono essere visitati ogni domenica prima e dopo la messa delle 10.15.

Il primo miracolo risale a oltre 500 anni fa. Una tavola votiva del 22 marzo 1514, ancora oggi esistente, ricorda come una donna, Elisabetta Demaselo, ossessa, fosse stata liberata dagli spiriti maligni e guarita per intercessione della Vergine raffigurata. Tanti sono stati i miracoli attribuiti alla Madonna delle Grazie di Fiumicino e lo testimoniano circa 150 tavole votive.

La chiesa, che originariamente risale al 1350, fu elevata a santuario il 5 giugno 1524, forse per quel miracolo, ma durante l’ultima guerra crollò sotto i bombardamenti. E con essa andò distrutto anche l’affresco della Madonna delle Grazie. La chiesa, poi ricostruita, aveva un ritratto su tela dell’immagine miracolosa riprodotta nel 1831 da don Stefano Montanari di Gatteo che serviva per le processioni, anch’essa però andata poi perduta. La tela raffigurante la Madonna delle Grazie è collocata sopra l’altare maggiore e venne dipinta da Vincenzo Lasagni nel 1863 ed è quella che ogni anno viene portata in processione il 31 maggio.

A Fiumicino quest’anno verrà ripristinata un’antica usanza che riguarda la Via Crucis in processione la sera del venerdì santo, il 7 aprile alle 20.30, per le vie della frazione, dal santuario fino alla chiesetta che si trova dentro il cimitero di Fiumicino. La parrocchia di Fiumicino ha 112 anni, creata il 19 luglio 1911. La frazione conta 1.800 abitanti per 700 famiglie.