Beccato mentre spaccia cocaina

La lotta al traffico di droga e la sicurezza sulle strade, sono due delle priorità della Compagnia dei carabinieri di Cesenatico. Un ragazzo di 26 anni è stato colto in flagranza di reato mentre spacciava cocaina. È accaduto in via Cavour, nella zona di Ponente, dove i militari lo hanno sorpreso a vendere 3 dosi di polvere del peso complessivo di 4 grammi ad un acquirente. Lo spacciatore è stato perquisito ed i militari lo hanno trovato in possesso di un altro grammo e mezzo di cocaina e della somma in contanti di 480 euro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio. Dalla perquisizione domiciliare sono spuntati 7 grammi di hashish, un grammo di marijuana, 3mila euro in contanti, una bilancina di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Un uomo di 29 anni, uno di 23 ed un ragazzo di 21, tutti stranieri, sono stati invece denunciati perchè clandestini ed invitati a regolarizzare la posizione in questura. Sono tre le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica; si tratta di una donna di 53 anni fermata in viale Roma con un tasso alcolemico di 1,28, un 48enne controllato in via Gramsci con un tasso di 1,01 ed un 57enne fermato in via Saffi con un tasso alcolemico di 1,12. In tutti e tre i casi, oltre alla denuncia penale ed al ritiro immediato della patente, l’autovettura è stata affidata ad altre persone idonee alla guida. Un uomo di 50 anni è stato invece soltanto sanzionato con una multa di 544 euro e dieci punti decurtati dalla patente, dopo essere stato controllato in via Saffi con un tasso alcolemico di 0,62.

g.m.