‘Beer & Rock’ allo Sthop Bar

Giorni contati per la festa della birra che si terrà venerdì prossimo allo Sthop Bar Pub Craft Beer a Cesenatico in viale Trento 26. Venerdì Aperitivo e Night Party Ursus Selektion. Happy hour e promo dalle 17.30 alle 19 e poi si prosegue fino a tarda notte. Attesissimo il ’Beer & Rock’ party più scoppiettante della riviera romagnola. Suuperdjset, musica, atmosfera e divertimento assicurati. Ritornano a rombare le chitarre per un serata Rock Style, assolutamente imperdibile. Allo Sthop Bar Pub in viale Trento, bar e cucina sono sempre aperti per l’aperitivo e cena. C’è la possibilità di gustare le migliori birre artigianali, craft beer, drinks, cocktails e gustare le originali prelibatezze e stuzzicherie proposte dallo staff. A riscaldare l’ambiente vi penserà Ursus con la migliore selezione rock 360 gradi dall’orario aperitivo, senza sosta fino a notte.

Dal rock anni 60/70 passando al punk, Glam, Hard Rock, Grunge, alternative, fino all’Emo e Metal, con le Hit e i pezzi classici che hanno fatto la storia.

Un luogo di aggregazione nato con l’intento di creare un posto nuovo proponendosi, fin da subito come alternativa valida al panorama dei locali della zona, offfrendo un ricco programma mensile di intrattenimento musicale diverso dal solito, con musica da vivo di qualità, DjSet e iniziative divertenti. Oltre ovviamente ottima, birra e buona musica. Info e prenotazioni 351 7718232.