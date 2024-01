Befana a Bastia, regali e auguri

Curiosa iniziativa della Befana nel quartiere Bastia a Savignano, distribuita a 180 famiglie dalla consulta di quartiere, con il patrocinio del Comune. All’interno di ogni confezione consegnata ai bambini e alle famiglie la presidente della consulta Catherine Drieux ha inserito un augurio: "Le cose belle capitano a chi crede, ancora più belle a chi è paziente. Ma le cose belle capitano a chi non si arrende mai...Questa Befana porta con sé doni simboli di generosità, accoglienza, spirito di gruppo per stare uniti e continuare tanti progetti insieme per il bene del quartiere".