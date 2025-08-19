Bel Cesena ma Mignani ci va cauto: "Campanelli d’allarme ci sono"

È un mister Mignani a due volti quello che siede nella pancia dell’Orogel Manuzzi al termine del match di Coppa: da una parte "contento per la partita che i miei ragazzi hanno svolto – commenta il tecnico –. Abbiamo iniziato un percorso e stiamo andando avanti nella crescita". Dall’altra, però, "ci sono tante considerazioni da fare – analizza sempre Mignani –. Abbiamo fatto uno step in più rispetto alle amichevoli, ma ci sono ancora diversi campanelli d’allarme. Se vogliamo leggere la prestazione come un bel segnale, leggiamola così, ma bisogna ricordarsi che la Coppa Italia non è il campionato, così come le motivazioni di una squadra di serie B sono diverse da quelle di una di serie A".

Indubbio, però, il fatto che se fosse stato campionato, sarebbero stati due punti persi. "Sono contento del fatto che, nei 90’, abbiamo meritato noi", continua Mignani. La traversa di Blesa e la gran mole di occasioni create dai bianconeri, infatti, fanno tutto sommato ben sperare. Così come l’innesto dei nuovi. "Ciervo e Frabotta dall’inizio? Sono con noi da poco tempo ed ero curioso di capire a che punto fossero, in particolare per la condizione. Ho avuto una buona risposta: hanno ancora l’entusiasmo dei nuovi, e dovranno essere bravi a non perderlo". Ma non solo i due esterni: "Ho visto bene anche Blesa, giocatore esplosivo che colpisce bene di testa, e Diao. Entrambi danno ottime sensazioni, ma dobbiamo ancora conoscerci al meglio".

Così come il Cesena non dovrà perdere questa fisicità. "Crediamo molto nel lavoro settimanale e, dati alla mano, abbiamo affrontato una delle squadre che anno scorso ci ha dato più filo da torcere sotto il lato fisico. Sotto questo aspetto abbiamo sofferto meno". Capitolo Berti, schierato nuovamente davanti alla difesa: "È un giocatore che può dare tantissimo – conclude Mignani –, credo abbia interpretato bene il ruolo, ma deve crescere velocemente nelle letture e nelle scelte. È molto vivace e chiede sempre la palla, quel ruolo gli offre velocità e imprevedibilità, ma può fare meglio".

Dello stesso pensiero anche capitan Ciofi. "Rispetto alle amichevoli abbiamo fatto un altro passo in avanti – dice –. È stata un’ottima prestazione, ricca di segnali positivi. I nuovi stanno entrando nei meccanismi, ma abbiamo bisogno di tempo, di giocare insieme, per capirci e conoscerci sempre di più". Anche perché lui ha perso riferimenti sia al centro (Zaro per Prestia), che sulla fascia (ieri Ciervo) e pure davanti (Bisoli per Calò). "Dimitri è un incredibile rubapalloni, Ciervo è molto bravo nell’uno contro uno. Tutti noi vogliamo far rendere al meglio i nostri compagni ma, come detto, dobbiamo ancora conoscerci al meglio per farlo".

Enrico Magnani