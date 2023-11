Bellavista, assemblea a Riccione Il consorzio Cesenatico Bellavita terrà l'assemblea di fine anno per discutere di investimenti digitali e obiettivi per la stagione 2024. L'incontro è aperto a tutti gli imprenditori del turismo e si terrà martedì 7 al 'The Promenade Luxory Wellness Hotel' di Riccione.