Bellavita, l’estate si chiude col segno più

di Giacomo Mascellani

È positivo il bilancio della stagione estiva 2023 del consorzio Cesenatico Bellavita, al quale aderiscono una trentina di alberghi a tre e a quattro stelle. Nonostante le difficoltà, le richieste pervenute per le informazioni e le prenotazioni, sono state superiori all’estate scorsa, con numeri addirittura in doppia cifra.

Andando nei particolari, nei primi quattro mesi dell’anno fino al 30 aprile, c’è stato un aumento della domanda molto confortante pari al 36,5%, che è stato poi rallentato dall’alluvione tra il 16 maggio e l’inizio di giugno. Dalla seconda parte di giugno le richieste sono riprese, superando quota 23mila, con un aumento complessivo dell’11% sul periodo da gennaio a settembre, che è un risultato molto buono. Gli stranieri per questi hotel hanno fatto la differenza, con grandi soddisfazioni arrivate anche dai mercati di lingua tedesca (Germania, Austria e Svizzera), dalla Francia e dal Belgio, che hanno mostrato interesse per la destinazione, rappresentando oltre il 20% della domanda complessiva. In generale le strutture di Cesenatico Bellavita hanno registrato un buon tasso di occupazione sui mesi estivi con picchi superiori al 95% nel mese di agosto, a cui è seguito un recupero nel mese di settembre che ha superato ampiamente i dati del 2022 anche grazie alla Nove Colli (sono stati venduti quasi mille pettorali con il pacchetto hotel).

In una nota il consorzio alberghiero sottolinea che sono stati raggiunti altri due risultati importanti; il primo è la conquista della prima pagina di Google con la parola chiave ’Hotel Cesenatico’ attraverso l’attività di posizionamento digitale e link a redazionali sulla destinazione, mentre il secondo obiettivo centrato è la sincronizzazione delle piattaforme digitali per le offerte (Crm), dei singoli hotel con un nuovo ’Cruscotto Goal; un software di monitoraggio dell’andamento delle richieste preventivo ricevute tramite il portale, che consente di verificare se si sono trasformate in prenotazioni e di misurare il fatturato prodotto e l’efficacia delle campagne, attraverso il dialogo dei dati in modalità anonima. Giuseppe Ricci, presidente di Cesenatico Bellavita, è molto soddisfatto: "Nell’ultimo triennio abbiamo raggiunto risultati importanti grazie allo sviluppo e all’integrazione di nuove tecnologie, oltre al supporto dei consulenti di Hospitality Marketing, riuscendo a riconquistare l’interesse dei mercati stranieri sulla nostra destinazione. Da quando Goal è stato agganciato ai Crm dei soci, ad inizio luglio 2023, abbiamo generato in soli due mesi un fatturato complessivo superiore a 160mila euro, con una stima di oltre 300mila euro per tutta la stagione".