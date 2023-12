Benedizione alle coppie gay: "Non legittima il loro stato, supplica Dio di aiutarle"

Per il papa sono possibili benedizioni di coppie in situazioni irregolari e di coppie dello stesso sesso, la cui forma non deve trovare alcuna fissazione rituale da parte delle autorità ecclesiali, per non produrre una confusione con la benedizione propria del sacramento del matrimonio. Lo ha affermato il Dicastero per la Dottrina della Fede, con reazioni su vasta scala. La benedizione arriva "su coloro che, riconoscendosi indigenti e bisognosi del suo aiuto, non rivendicano la legittimazione di un proprio status".

Monsignor Douglas Regattieri, vescovo della diocesi di Cesena, qual è la sua posizione in merito alla benedizione alle coppie gay?

"Ho letto con attenzione la Dichiarazione del Dicastero per la Dottrina della fede “Fiducia supplicans” e invito tutti a farlo, perché è leggendo il testo che si comprende il significato di questa decisione papale. Si tratta di permettere di impartire una benedizione, in modo spontaneo e libero (non è previsto infatti nessun schema di rito prefissato) a coppie in situazioni irregolari o dello stesso sesso: e più volte la Dichiarazione ripete che non si tratta di un rito matrimoniale".

Benedire le coppie irregolari non è la legittimazione del loro stato?

"In alcun modo no. La benedizione non vuole in nessun modo convalidare il loro status, piuttosto intende chiedere l’aiuto divino. Non si deve pensare da parte di tutti e pretendere da parte di chi la chiede che la benedizione sancisca o legittimi la situazione".

È in relazione con coppie irregolari?

"Diverse volte è capitato anche a me di incontrare queste coppie o singole persone e di invocare insieme l’aiuto di Dio perché ci si incammini verso la conversione. Dice molto bene la Dichiarazione: ‘Quando le persone invocano una benedizione non dovrebbe essere posta un’esaustiva analisi morale come precondizione per poterla conferire. Non si deve richiedere loro una previa perfezione morale’. In altre parole: la benedizione non è per i perfetti che non esistono, ma per i peccatori, per noi tutti peccatori".

Essere omosessuale per la chiesa è peccato?

"Non è peccato essere omosessuale, ma porre gli atti propri di questo status, sì, è peccato. Lo ha ripetuto recentemente papa Francesco: è peccato, non reato. Per questo con una preghiera, con una benedizione non si deve pretendere l’approvazione – la Chiesa mai approva il peccato, ma sta vicino al peccatore, ma - come dice la Dichiarazione - esprimere una richiesta di aiuto a Dio, una supplica per poter vivere meglio, una fiducia in un Padre che può aiutarci a vivere meglio".