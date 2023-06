Benedizione dal Ponte Vecchio

Un migliaio di persone in corteo dietro al vescovo Douglas Regattieri giovedì sera hanno sfilato per le strade più colpite dall’alluvione. Lo hanno fatto in occasione della ricorrenza del Corpus Domini, che quest’anno non è stata celebrata al duomo, ma nella chiesa di San Rocco, al centro delle zone diventate tristemente note in seguito agli allagamenti. C’erano i lumini alle finestre, le persone ai balconi dei piani ancora agibili e soprattutto la fede di chi ha chiesto a Dio un aiuto perché quello che è stato non accada più. Non è bastata la chiesa parrocchiale a ospitare tutti gli intervenuti, parte dei quali si è raccolta all’esterno, per ascoltare la funzione celebrata prima della processione, che si è svolta illuminata dai bagliori delle fiaccole, attraverso strade e stradine a lungo diventate irriconoscibili per via del fango che le aveva invase e che ora sta scomparendo, di pari passo con l’aumento della speranza di ritrovare in fretta la normalità. La funzione si è conclusa sul Ponte Vecchio, che era stato chiuso al traffico destando scalpore e anche preoccupazione tra molti cesenati che avevano temuto si fosse verificata una tragedia. Sul Ponte era infatti stato allestito un piccolo palco: il vescovo, insieme al vicesindaco Christian Castorri, ha lanciato nelle acque del Savio una corona in omaggio alle vittime dell’esondazione.

l.r.