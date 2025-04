Benedizione pasquale delle case. Tante richieste, mancano i preti

Consiglio pastorale a Savignano nella sala ’Moltiplicazione dei pani’, di fianco alla collegiata di Santa Lucia. All’ordine del giorno le proposte della tradizionale benedizione pasquale casa per casa ormai impossibile per la mancanza di preti. Ha detto il diacono Matteo Gasperoni: "Fino a oggi sono state oltre 400 le richieste di benedire le case nella parrocchia di Santa Lucia. Chi vuole la benedizione può ancora richiederla in parrocchia e su appuntamento arriva nelle case un diacono". Intense le proposte per la settimana della Pasqua. Ha detto don Piergiorgio Farina: "Il venerdì sera prima della domenica di Pasqua faremo una sorta di Via Crucis con le tematiche che sono all’ordine del giorno riguardanti in primis le guerre nel mondo, le morti sul lavoro, le violenze sulle donne, il tema dell’immigrazione. Poi le 40 ore nella collegiata di Santa Lucia, una pratica che esiste dal tempo dei tempi che veniva fatta nel periodo prima o dopo Pasqua oppure anche dopo il carnevale con una sorta di riparazione ai bagordi della festa. Noi lo faremo in uno stile dell’adorazione il lunedì e il martedì della settimana pasquale". Il Giovedì Santo al Cesare alle 18.30 la messa e nella collegiata di Santa Lucia e a Castelvecchio alle 20.30 ci sarà la messa con la lavanda dei piedi per i bambini di quarta elementare che riceveranno la Cresima e la prima Comunione. Seguirà l’adorazione fino alle 24 a Santa Lucia e a Castelvecchio. Poi dalla mezzanotte del giovedì fino al sabato sera le campane non suoneranno per rispetto della morte di Gesù. Il venerdì santo alle 15 Via Crucis per i bambini nella chiesa di San Rocco e alle 20.30 Via Crucis dalla chiesa della Madonna Rossa fino alla chiesa di Castelvecchio. Il sabato santo confessioni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30 in tutte le chiese; benedizione delle uova ogni mezz’ora dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Alle 21.30 veglia pasquale con la messa in tutte le chiese di Savignano. Poi Pasqua con le messe in orario festivo come del lunedì dell’angelo.

Ermanno Pasolini