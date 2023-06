Benefattrice americana in soccorso di Linaro

di Edoardo Turci

L’eco del disastro dell’alluvione è arrivato anche Oltreoceano al punto che proprio da San Francisco è giunta una importante donazione da parte di Mathea Falco in favore dei territori di Mercato Saraceno, duramente colpiti. Un somma di rilievo. Mathea Falco dal 1977 al 1981 è stata assistente della segreteria di Stato nell’amministrazione Jimmy Carter, poi presidente di un centro nazionale di lotta al narcotraffico.

Mathea è figlia infatti di Bruno-Maceo Falco, nato a Linaro nel 1893 dalla relazione illegittima fra un medico condotto, Francesco Federico Falco, e una ragazza del luogo, Giuseppina Amadei, detta "Fafina". Falco, originario di Penne (Abruzzo) se ne andò poi da Linaro alla volta di Cuba, dove prese parte alla Guerra d’Indipendenza contro la Spagna, lasciando "Fafina" in dolce attesa, con la promessa di un suo ritorno. La storia viene raccontata in alcuni libri su Linaro e proprio attraverso questi Mathea Falco venne a conoscenza della storia di famiglia a lei totalmente sconosciuta.

Nell’ottobre 2021 ha voluto venire dall’America a Linaro, per visitare il paese e al cimitero, dove è sepolta la nonna di Mathea. Linaro, per quasi 120 anni ha conservato la pagella di prima elementare di Bruno Maceo e le lettere che la sua maestra di scuola elementare inviò a Fafina per consolarla. Dopo più di un secolo si chiudeva così un cerchio che congiungeva passato e presente. Pochi mesi prima della sua venuta in Italia era nata la nipotina di Mathea Josephine, Giuseppina - come la bisnonna di Linaro.