Benefit ai dipendenti in aiuto dei negozi locali

Il cashback ancora protagonista. BCC Romagnolo ha infatti avviato l’ennesima iniziativa sulla piattaforma del cashback cittadino IoSonoCesena (che ormai ha raggiunto quasi 2.500 iscritti). Questa volta con un fringe benefit istituzionale erogato ai propri dipendenti come riconoscimento del loro impegno lavorativo. La banca, sulla scia del decreto ’Aiuti Bis’, che offre agevolazioni fiscali alle aziende che erogano bonus una tantum o potenziano il welfare aziendale, ha deciso supportare i propri dipendenti per fare fronte all’aumento del costo della vita con l’erogazione di un importo da spendere negli esercizi convenzionati su IoSonoCesena Cashback. Un riconoscimento per i dipendenti, stimolati quindi ad acquistare nei negozi della città.

L’iniziativa è stata molto apprezzata, tanto che sarà replicata anche da altre aziende del cesenate, primo tra tutti Golinucci Assicurazioni che ha deciso di sfruttare lo stesso canale per regalare ai propri dipendenti dei buoni coupon da spendere sempre nel circuito del cashback. "Siamo sempre attenti alle esigenze della nostra comunità, a partire dai nostri dipendenti - commenta il presidente Roberto Romagnoli - per questo abbiamo voluto dare questo importante segnale di attenzione e apprezzamento verso tutti coloro che lavorano con noi e ogni giorno si impegnano in prima linea collaborando e sposando i valori del Credito Cooperativo. Si tratta di un gesto concreto che si spera possa aiutare davvero i nostri dipendenti ad affrontare meglio l’incremento del costo della vita generalizzato e diffuso nell’ultimo semestre".

Il valore è duplice: da un lato si aiutano le famiglie nel sostegno delle proprie spese, dall’altro si incentivano gli acquisti locali e dunque il supporto agli esercenti del territorio. "Il nostro modo di fare banca - sottolinea il direttore generale Daniele Bagni - da sempre si è contraddistinto per la volontà di impiegare le risorse che generiamo dall’esercizio della nostra attività, verso iniziative che possano sostenere e migliorare l’economia locale e la qualità della vita nel territorio in cui operiamo". L’app ’IoSonoCesena Cashback’ è stata realizzata da Bcc Romagnolo con il supporto del Comune, l’adesione da parte degli esercenti è sempre aperta.