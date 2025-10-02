Benessere degli studenti. Protocollo d’intesa per lo psicologo di comunità

Il Comune di Cesena, insieme alle Unioni dei comuni Valle Savio e Rubicone Mare, l’Ausl della Romagna (distretti Cesena e Rubicone), l’Università di Bologna – Dipartimento di Psicologia, l’Ufficio scolastico di Forlì-Cesena e Rimini, e le Istituzioni scolastiche dell’Ambito 8, ha approvato un Protocollo d’intesa volto a promuovere il benessere delle giovani generazioni, consolidando il legame tra scuola e comunità e riducendo le distanze tra insegnanti e genitori degli studenti.

L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare e consolidare un’esperienza di collaborazione già attiva da oltre cinque anni, con l’obiettivo di rispondere efficacemente ai bisogni emergenti di studenti, famiglie e personale scolastico. Questo documento rappresenta infatti la prima azione concreta di un progetto strategico e di lungo periodo per la promozione della salute mentale e del benessere a scuola.

Sperimentare modelli di intervento innovativi di psicologia scolastica, formare una rete territoriale di psicologi scolastici di comunità, e coinvolgere studenti, insegnanti e genitori in percorsi condivisi di prevenzione e promozione della salute.

"Questo Protocollo – commenta l’assessora alla scuola e ai servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi – mira a superare la tradizionale impostazione dello ‘sportello psicologico’ inteso come servizio emergenziale, puntando sulla costruzione di una figura stabile, integrata e proattiva: lo psicologo scolastico di comunità. Si tratta di una nuova figura che opererà non solo a supporto degli studenti, ma anche in sinergia con insegnanti, dirigenti e famiglie, contribuendo allo sviluppo di un ambiente scolastico sano, inclusivo e resiliente. Il nuovo modello dunque prevede la presenza continuativa dello psicologo a scuola, l’attuazione di interventi sul gruppo classe e non solo individuali, una collaborazione attiva con i servizi territoriali, come il Progetto Giovani, Ausl ed altri enti educativi, la realizzazione di azioni di prevenzione, empowerment e promozione del benessere. Indispensabile inoltre sarà la formazione continua professionale".