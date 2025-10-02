Il bivio di Yoox

Matteo Naccari
Il bivio di Yoox
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Goccia freddaVice 100mila euroFestival del tortellinoMigliori pizzerieAlberi gratisDroni italiani
Acquista il giornale
CronacaBenessere degli studenti. Protocollo d’intesa per lo psicologo di comunità
2 ott 2025
ANNAMARIA SENNI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Benessere degli studenti. Protocollo d’intesa per lo psicologo di comunità

Benessere degli studenti. Protocollo d’intesa per lo psicologo di comunità

L’assessora Baredi: "Sarà una figura stabile, superando la tradizionale impostazione dello ‘sportello psicologico’ come servizio emergenziale".

La firma dell’intesa tra Comune, Facoltà di Psicologia, Ufficio scolastico e istituti scolastici

La firma dell’intesa tra Comune, Facoltà di Psicologia, Ufficio scolastico e istituti scolastici

Il Comune di Cesena, insieme alle Unioni dei comuni Valle Savio e Rubicone Mare, l’Ausl della Romagna (distretti Cesena e Rubicone), l’Università di Bologna – Dipartimento di Psicologia, l’Ufficio scolastico di Forlì-Cesena e Rimini, e le Istituzioni scolastiche dell’Ambito 8, ha approvato un Protocollo d’intesa volto a promuovere il benessere delle giovani generazioni, consolidando il legame tra scuola e comunità e riducendo le distanze tra insegnanti e genitori degli studenti.

L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare e consolidare un’esperienza di collaborazione già attiva da oltre cinque anni, con l’obiettivo di rispondere efficacemente ai bisogni emergenti di studenti, famiglie e personale scolastico. Questo documento rappresenta infatti la prima azione concreta di un progetto strategico e di lungo periodo per la promozione della salute mentale e del benessere a scuola.

Sperimentare modelli di intervento innovativi di psicologia scolastica, formare una rete territoriale di psicologi scolastici di comunità, e coinvolgere studenti, insegnanti e genitori in percorsi condivisi di prevenzione e promozione della salute.

"Questo Protocollo – commenta l’assessora alla scuola e ai servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi – mira a superare la tradizionale impostazione dello ‘sportello psicologico’ inteso come servizio emergenziale, puntando sulla costruzione di una figura stabile, integrata e proattiva: lo psicologo scolastico di comunità. Si tratta di una nuova figura che opererà non solo a supporto degli studenti, ma anche in sinergia con insegnanti, dirigenti e famiglie, contribuendo allo sviluppo di un ambiente scolastico sano, inclusivo e resiliente. Il nuovo modello dunque prevede la presenza continuativa dello psicologo a scuola, l’attuazione di interventi sul gruppo classe e non solo individuali, una collaborazione attiva con i servizi territoriali, come il Progetto Giovani, Ausl ed altri enti educativi, la realizzazione di azioni di prevenzione, empowerment e promozione del benessere. Indispensabile inoltre sarà la formazione continua professionale".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Salute mentaleScuola