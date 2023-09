Benessere e salute al ’MFest’

Giornata conclusiva oggi del MFest 2023 (MacrolibrarsiFest) il primo festival italiano del benessere di corpo, mente e spirito. Dopo il successo di ieri, si proseguirà oggi alla Fiera di Cesena dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al tema del cambiamento, per tutti coloro che sentono il bisogno di vivere in modo sostenibile, naturale, e circondati dalla bellezza in tutte le sue forme. Il programma è ricchissimo di appuntamenti. Oggi si parte dalle 10.30 fino alle 17 con una serie di conferenze con esperti sui temi del benessere, in particolare quelli legati all’alimentazione sana e naturale e alla saluta fisica, psicologica ed emotiva. Oltre 200 gli stand di alimenti bio, libri, cosmesi naturale, artigianato. Ci saranno musica dal vivo, una sala conferenze con 400 posti a sedere, uno spazio dedicato ai bambini con giochi e laboratori, un’area destinata al benessere animale.