Benessere in Comunità, posti disponibili per corsi gratuiti

Boom di iscrizione al ciclo di eventi ‘BenEssere in Comunità’ promosso dal Distretto Sanitario di Cesena Valle Savio, in collaborazione con l’Unione dei Comuni Valle del Savio, le Associazioni Limo APS, Insieme per Crescere APS-ASD e Amici di Casa Insieme Odv, con più di 50 partecipanti alle attività gratuite dedicate al benessere psicofisico della comunità nella sede Ausl di Corso Cavour.

‘BenEssere in Comunità’ prevede sette diverse iniziative destinate a rispondere a diversi bisogni delle persone: Mente Attiva, Radicarsi, Riattivamente, Ricordati di Te, Benessere Fisico Post-parto, Attività Fisica Adattata e seminari. In programma ci sono sessioni di stimolazione cognitiva e motoria per persone con demenza lieve e moderata; cicli di attività fisica adattata per over 60 e persone con patologie metaboliche, fibromialgia e morbo di Parkinson; incontri di supporto psicologico per caregiver, pratiche di mindfulness e attività all’aperto.

Diversi eventi sono già sold out ma ci sono ancora posti disponibili per partecipare questo aprile alle attività del mindfulness del corso ‘Radicarsi’, agli incontri di supporto per caregiver di persone con decadimento cognitivo, a quelli di sensibilizzazione pratica all’attività fisica adattata dedicati a persone con patologie metaboliche, parkinson, fibriomalgia e agli incontri sul recupero del pavimento pelvico dopo il parto. Il programma delle attività, promosse nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2023-2025 e coordinate dall’Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Cesena, proseguirà fino a dicembre con oltre 100 appuntamenti in diverse sedi del Distretto Cesena Valle Savio.

"Siamo entusiasti della risposta della comunità – dichiarano i promotori del progetto –. Il numero di adesioni dimostra quanto ci sia bisogno di iniziative che favoriscano il benessere fisico e mentale delle persone di tutte le età. Questo risultato è frutto della collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, che insieme stanno contribuendo al successo del progetto".

Le iscrizioni sono ancora aperte e la partecipazione è gratuita, previa prenotazione obbligatoria. Il calendario al link https://www.auslromagna.it/benessere-in-comunita-2025-cesena-valle-savio Per informazioni ed iscrizioni è possibile scrivere a promosalute.ce@auslromagna.it o contattare il numero 338 1046285 (WhatsApp e telefono, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12).