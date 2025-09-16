Benessere interiore femminile, successo per la prima serata

Venerdì 12 settembre nel suggestivo chiostro delle Palme, su cui si affacciano gli uffici del Centro Antiviolenza di Cesena, si è svolta la prima edizione della serata dedicata al benessere interiore femminile, promossa dal Centro Donna. L’evento, a cui ha preso parte anche l’Assessora alle Politiche per le differenze Giorgia Macrelli, ha richiamato grande partecipazione di donne di ogni età, che hanno potuto sperimentare gratuitamente diverse pratiche olistiche: armocromia con Tamara Molendini, riflessologia plantare e Reiki con Sara Bartolini, shiatsu con Milena Santoro, massaggio emozionale del volto con Francesca Alessandri e bagno sonoro con Francesca Drudi.

Suggestive anche le pratiche meditative di gruppo: dopo l’apertura con il bagno sonoro di F. Drudi, le partecipanti hanno preso parte alla meditazione guidata da Margherita Gradassi sul tema dei confini, che includeva anche un laboratorio di scrittura creativa, seguita da una sessione finale, condotta da Debora T. Stenta dedicata al tema del consenso, per favorire una maggiore consapevolezza del proprio spazio corporeo e della relazione con l’altro.

Un’energia profonda ha accompagnato l’intera serata, generando un clima di ascolto reciproco e benessere condiviso. Un primo passo che diventa promessa: offrire spazi autentici di benessere interiore e condivisione.