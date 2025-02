Benny Boy e Milla tra bolle e magie

’Bolle & amici che magia!’ Domenica arriva a Cesena il grande spettacolo per tutta la famiglia al cineteatro Bogart con tre spettacolo: alle 11, 15.30 e 17.30. Un triplo evento imperdibile pensato per stupire grandi e piccini, uno spettacolo straordinario tra magia e divertimento. Sul palco del Bogart prenderà vita un’avventura unica, dove la magia si fonde con il mondo dei sogni e dei cartoni animati.

Il mago Nenny Boy e la fata Milla guideranno il pubblico in un viaggio straordinario, tra illusioni spettacolari, bolle di sapone giganti e tanto divertimento. Non si tratta di un semplice spettacolo, ma di un’esperienza interattiva: i bambini presenti in teatro avranno un ruolo fondamentale: aiuteranno il mago Benny a ritrovare i suoi poteri perduti grazie al potere della collaborazione e dell’amicizia.

Lo spettacolo sarà arricchito dalla presenza di amatissimi personaggi dei cartoni animati, pronti a sorprendere il pubblico con momenti indimenticabili. Alla fine dello spettacolo, i piccoli spettatori avranno la possibilità di incontrare e scattare foto con i protagonisti, per portare a casa un ricordo indelebile della serata.

Per informazioni e prenotazioni contatta il numero 351 3509920, i posti sono limitati.