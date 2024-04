Bentornate cicogne. Il Comune incontra i neo-genitori

Via al primo appuntamento dell’anno con i neo genitori e con i loro neonati, venuti al mondo nei mesi scorsi. L’Amministrazione ha donato, come di consueto, il pacco dono "Bentornate Cicogne", segno della propria vicinanza a questo lieto evento: "Un modo per condividere con la comunità la gioia di una nuova vita. Il cofanetto-regalo viene consegnato alla famiglia di ogni nuovo nato registrato all’anagrafe comunale, quale servizio di accoglienza e sostegno. Congratulazioni alle famiglie!"