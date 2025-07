"Bentornato a casa. Federico Agliardi"

Poche righe con un finale che dice tutto: "Bentornato a casa Federico". Così ieri il Cesena ha ufficializzato quello che si sapeva già da diversi giorni: Federico Agliardi, 42 anni, è il nuovo allenatore dei portieri bianconero, ha infatti firmato un accordo fino al giugno 2026 prendendo il posto di Antonello Degiorgi che lascia la Romagna dopo due stagioni e potrebbe raggiungere mister Toscano a Catania.

La società ricorda anche la fedeltà di Agliardi al bianconero dove da calciatore in sette stagioni ha collezionato 103 presenze e insieme a Beppe De Feudis è l’unico nella storia del Cavalluccio ad avere giocato con questa casacca in tutte le categorie dalla serie D alla A. Tornare a Cesena era per lui una speranza, un obiettivo, in una città dove ha scelto di vivere da anni e in un club nel quale ha sempre mostrato competenza e affidabilità.

Dopo che ha smesso la carriera in campo (di buon livello tra Brescia, Cosenza, Palermo, Rimini, Padova, Bologna poi sette anni in bianconero e l’ultima stagione nel 2021 in Eccellenza a Lumezzane) si è subito dedicato alla preparazione dei portieri iniziando dalla serie D nell’United Riccione, poi Fermana e Rimini in Lega Pro.

Cesena come dice anche il comunicato societario di ieri è "casa sua", qui arrivò dal Bologna l’ultimo giorno di mercato del 2014 e dopo un paio di presenze nel girone di ritorno (il titolare era Coser) risultò molto importante nei playoff che il Cavalluccio vinse tornando in A. Fu titolare nelle due semifinali contro il Modena, poi subentrò al 56’ a Coser a Latina nella finalissima che determinò l’apoteosi bianconera.

Dopo il fallimento dell’Ac Cesena nell’estate 2018 rimase svincolato e amareggiato per non essere stato preso in considerazione per la ripartenza dalla D, venne richiamato però il 9 ottobre e con 33 presenze risultò fondamentale nella risalita tra i professionisti.