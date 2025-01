Benvenuto don Paolo Bizzocchi. Una cena per il nuovo parroco

La comunità parrocchiale di San Giovanni in Compito e l’apposito comitato organizzano una cena di benvenuto in occasione della presentazione del nuovo parroco don Paolo Bizzocchi, 37 anni, originario di Montescudo in provincia di Rimini. Si tratta del nuovo prete arrivato a Savignano sul Rubicone in aiuto alle parrocchie di Santa Lucia, Castelvecchio, Cesare e San Giovanni in Compito. La cena si terrà nel tendone della parrocchia della storica località di San Giovanni in Compito di fianco alla pieve millenaria il 31 gennaio alle 20.30. Semplice e tutto romagnolo il menù: piadina, affettati, formaggio, acqua e vino al costo di 10 euro. Dicono gli organizzatori che stanno già lavorando alla festa: "Sarà un momento speciale per accogliere don Paolo nella nostra comunità e condividere insieme una serata di fraternità. Per motivi organizzativi chiediamo gentilmente di confermare la presenza a tutti coloro che desiderano partecipare a questo momento di festa entro martedì 28 gennaio presso il Circolo ricerativo di San Giovanni in Compito. Don Paolo Bizzocchi ha celebrato la sua prima messa il 20 febbraio 2023, giorno del suo compleanno, a Rimini nella chiesa Regina Pacis dove faceva servizio come diacono. E’ stato il primo giovane in assoluto ordinato sacerdote dall’attuale vescovo di Rimini monsignore Nicolò Anselmi che era appena arrivato in diocesi. Don Paolo Bizzocchi è arrivato da poco tempo a Savignano sul Rubicone e a San Giovanni in Compito, ma è già molto amato dai fedeli e non solo. Nelle sue intenzioni c’è prima di tutto testimoniare il Signore fra la gente che incontra per strada, nei bar, ascoltare, consigliare, stare con gli altri. Si considera ed è un missionario tra le persone.

e. p.