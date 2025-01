"Benvenuto Viroli, facciamo crescere insieme il Campus"

La consigliera regionale Francesca Lucchi ha voluto esprimere il proprio apprezzamento e i migliori auguri di buon lavoro al professor Mirko Viroli, recentemente eletto presidente del Campus di Cesena dell’Università di Bologna, subentrando al professor Massimo Cicognani. "Il Campus di Cesena rappresenta una realtà d’eccellenza che contribuisce a consolidare il legame tra il nostro territorio e l’alta formazione accademica" ha dichiarato la consigliera Lucchi. "Il professor Cicognani ha svolto un ruolo fondamentale nel rafforzare il prestigio del Campus e nel favorire l’integrazione tra Università, mondo del lavoro e comunità locale. A lui va il nostro ringraziamento per l’impegno profuso negli anni".

Nel suo mandato, il professor Massimo Cicognani ha contribuito significativamente a promuovere lo sviluppo di progetti innovativi, le immatricolazioni, ad ampliare l’offerta formativa e a consolidare le relazioni con le istituzioni locali. Grazie al suo lavoro, il Campus di Cesena si è affermato come un punto di riferimento per studenti, ricercatori e aziende in tutta la Romagna; contribuendo alla crescita del territorio e alla valorizzazione del capitale umano. Proseguendo, la consigliera Lucchi ha aggiunto: "Sono certa che il professor Viroli, con la sua esperienza e la sua visione, saprà portare avanti il percorso di crescita del Campus, affrontando le sfide della modernità e promuovendo sempre più la collaborazione tra ricerca, innovazione e territorio. È grazie a istituzioni come il Campus di Cesena che possiamo continuare a investire nel capitale umano, nei giovani e nella conoscenza; asset fondamentali per il futuro del nostro territorio e della nostra Cesena".

Il passaggio di consegne avviene in un momento cruciale per il mondo accademico e per il territorio cesenate, con l’obiettivo di rendere il Campus sempre più un punto di riferimento per studenti, ricercatori e imprese. La consigliera Lucchi ha infine ribadito il proprio impegno politico nel sostenere l’Università in tutti i suoi molteplici aspetti. "Io e l’Assemblea Legislativa continueremo a impegnarci per garantire che l’alta formazione riceva il sostegno e le risorse necessarie a crescere e innovarsi, coniugando sostenibilità e inclusione. Per il Campus di Cesena, lavoreremo in stretta collaborazione con l’Università e il Magnifico Rettore per completare la sede di Psicologia, ampliare gli spazi dedicati agli studenti e creare le condizioni per l’insediamento di nuovi corsi di laurea, in sinergia con gli stakeholder locali".