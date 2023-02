Benzinai, minaccia europea Un ’pieno’ di problemi

di Luca Ravaglia

Tante incognite e poche certezze. Il presente e il prossimo futuro dei gestori degli impianti di carburante non si annuncia semplice da affrontare, tra le incombenti nuove disposizioni varate dal Governo in materia di trasparenza dei prezzi e le decisioni europee che parlano di terminare la produzione di auto a diesel e benzina entro il 2035. Non proprio domani, certo, ma comunque in un orizzonte che legittima chi di lavoro vende carburante ai veicoli che in sono destinati a scomparire a porsi seri interrogativi. "Le questioni sul tavolo sono tante – conferma Letizia Zignani, presidente provinciale della Figisc Confcommercio , la Federazione italiana dei gestori degli impianti di carburante – e non di semplice risoluzione. Partendo dai temi più stringenti, nonostante le nostre forti contrarietà il Governo ha tramutato in legge il decreto che impone ai gestori – tra le altre cose – l’esposizione del prezzo medio regionale in un pannello che dovrà affiancare quelli relativi agli importi fissati in quel particolare impianto. Prima di tutto si tratta di un compito in più per chi lavora, che non è affatto automatico: in mezzo a una selva di numeri e importi, commettere un errore è certamente possibile ed è già stato detto che imprecisioni nella compilazione verranno sanzionati. Devono ancora essere varati i decreti attuativi che entreranno nel merito del come e del quando far partire il nuovo iter, ma è chiaro che i tempi ormai sono brevi". Il Governo ha ammorbidito le sanzioni, ma la struttura della nuova disposizione resta immutata. Con l’intento dichiarato di contenere la corsa al rialzo dei listini. Intento che secondo Zignani non sarà scontato raggiungere. "Vedremo cosa succederà quando a parlare saranno i fatti, ma i dubbi sono leciti. Ricordo che i margini di manovra sui prezzi a ribasso da parte del gestore sono ridottissimi e dunque davanti a un prezzo medio regionale inferiore a quello proposto dalla compagnia si potrà magari provare qualche limitato correttivo il cui impatto è tutto da valutare, o semplicemente si prenderà atto della differenza. Cosa succederà invece in caso contrario, quando l’importo regionale dovesse essere superiore a quello praticato alla pompa? Chi dice che il gestore non ne approfitterà per livellare al rialzo?".

Detto di un problema, eccoci al prossimo: che ne sarà dei prezzi, medi o no, quando non circoleranno più auto a benzina o diesel? "Non si può girare la testa dall’altra parte. Non parliamo di un problema immediato, ma di un contesto che prevede certamente delle riorganizzazioni degli impianti. Già ora per gli operatori del settore è cruciale diversificare l’offerta, aggiungendo al servizio di rifornimento anche altre opzioni, che possono spaziare dal lavaggio auto, al punto ristoro o al negozio abbinato. Si dovrà insistere su questa strada, trovandosi pronti a fornire ciò di cui il mercato avrà bisogno. Con la consapevolezza che dirlo è un conto, farlo, un altro. Serviranno dunque ulteriori investimenti e scelte importanti da compiere a tutela di una professione che, a prescindere dai tempi in cui il parco auto in circolazione verrà sostituito, sta attraversando una fase di profondi cambiamenti".