Bergamasco racconta la Duse

Domani alle 17:30 arriva al cinema Eliseo di Cesena l’attrice Sonia Bergamasco per presentare il suo documentario dedicato alla grande attrice Eleonora Duse.

“Duse The Greatest” è la prima opera in veste da regista della Bergamasco e arriva a Cesena dopo l’anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma dove ha vinto il Premio come Miglior Documentario. A cento anni dalla scomparsa di Eleonora Duse, Sonia Bergamasco ci accompagna in un’investigazione sull’attrice che ha cambiato il mestiere dell’attore per sempre ispirando Lee Strasberg, storico direttore dell’Actors Studio, e generazioni di attori. Modera Daniele Gualdi. L’incontro è promosso da Agis e Fice Emilia Romagna, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Per info sui biglietti e prenotazioni: tel 054721520 - www.cinemaeliseo.it