Berlusconi e la valorizzazione dell’impresa

"Una vera e propria rivoluzione culturale – prosegue Patrignani – se consideriamo gli anni e i decenni in cui gli imprenditori sono stati sovente demonizzati a prescindere, identificati a torto marcio ideologicamente come i padroni sfruttatori. Come ha rimarcato il presidente Confcommercio nazionale Sangalli, Berlusconi prima di tutto ha ridato ruolo e dignità - nonché normalità - alla figura dell’imprenditore che una certa narrazione voleva ridurre quasi esclusivamente alla dimensione dello sfruttamento... Berlusconi ha aiutato ad aprire una nuova pagina ridando orgoglio a chi rischia in proprio per fare impresa e dare lavoro... Ma prima ancora dei provvedimenti quel che conta è il suo contributo politico ad elevare il livello di considerazione degli imprenditori: non sfruttatori da tosare con tante tasse ma italiani che facendo impresa certamente perseguono l’utile, ci mancherebbe, ma fanno il bene del Paese e delle persone".

Caro Patrignani, il riconoscimento dell’impatto di Berlusconi su storia e mentalità italiane è doveroso. Ma saremmo ipocriti a non ricordare anche che, per una parte degli italiani, l’imprenditorialità di Berlusconi è suonata comunque come ‘allergia’ alle regole (diciamo così). Ecco, quando i valori dell’impresa e del lavoro, accanto a legalità e certezza del diritto, saranno temi condivisi da tutto il Paese, allora sarà compiuta quella ‘rivoluzione liberale’ che Berlusconi auspicava.