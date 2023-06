Berlusconi e Zaccheroni: "Rapporto rispettoso, conosceva bene le persone"

Cesena, 13 giugno 2023 – Silvio Berlusconi e Alberto Zaccheroni: un rapporto travagliato, si diceva per motivi politici e di carattere oltre che per questioni tecniche calcistiche. "Abbiamo avuto un rapporto rispettoso, non mi ha mai condizionato il modo di fare. In parte non lo condivideva, soprattutto la difesa a tre che in quel momento non usava quasi nessuno". Così il mister di Cesenatico, allenatore del Milan e alter ego del presidente in infuocate stagioni di successi sportivi, ha sintetizzato ieri ai microfoni di Sky Sport la natura del suo incontro umano e professionale con Berlusconi dal 1998 al 2001.

“Lui aveva vinto tutto con i 4 difensori, quindi capivo il suo pensiero – ha proseguito Zaccheroni – Come presidente ha fatto grandissime cose, è stato un visionario, mi ha messo a disposizione tutto il possibile. È un uomo che conosceva bene le cose e soprattutto conosceva le persone che aveva davanti. Per il Milan ha fatto grandi cose, anche oggi c’è ancora un po’ di lui nell’anima di questo Milan. Mi ricordo bene le bellissime parole che aveva pronunciato dopo la vittoria del nostro scudetto".

"Il mio arrivo al Milan? – ha concluso – Mi chiamò Galliani e disse che Braida sapeva che ero già d’accordo con l’Inter, ma un tentativo lo voleva fare lo stesso".

Le vicende del suo arrivo al vertice del club rossonero Zaccheroni le ha ripercorse recentemente alla presentazione del libro di Adriano Galliani. "Mi ha sempre difeso contro tutto e tutti ed é rimasto questo legame d’affetto. In quegli anni – ha raccontato l’ex tecnico rossonero – ci siamo divertiti, venivamo da due anni di zero risultati e siamo riusciti a centrare uno scudetto che rimarrà nella storia”. Un successo ottenuto “valorizzando qualche giocatore e togliendo un po’ di ruggine a qualche campione: è stata un’annata indimenticabile". In quell’occasione ha rassicurato tutti sul suo miglioramento dopo l’incidente domestico che lo aveva portato in terapia intensiva al Bufalini: "Le gambe girano, ho la sensazione di migliorare".