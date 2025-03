Bernabini e Bardeschi confermati coordinatori di Fratelli d’Italia

Ieri mattina alla presenza di Alice Buonguerrieri, deputato e presidente provinciale FDI, e del consigliere regionale Luca Pestaeli, si sono svolti i congressi di Fratelli d’Italia a Mercato Saraceno e a Verghereto, dove stati confermati coordinatori comunali rispettivamente Valerio Bernabini e Marco Bardeschi. I due appuntamenti, ai quali hanno partecipato molti cittadini, sono stati l’occasione per affrontare tematiche importanti per il territorio e confermare il radicamento e la crescita del partito.

"Fratelli d’Italia ha risolto e sta continuando a risolvere molte criticità del territorio, per lo sviluppo del quale sono tante le risorse già stanziate del Governo Meloni, che ha così mantenuto e sta mantenendo gli impegni presi coi cittadini durante la campagna elettorale - dichiara l’on. Buonguerrieri-, dalla ricollocazione di trenta profughi che, senza il nostro intervento, avrebbero alterato l’equilibrio della piccola comunità di Alfero, alla paventata chiusura dell’Asilo di Verghereto, fino allo stanziamento di cinque milioni di euro per riaprire la strada alternativa alla E45 bloccata da una frana da oltre trent’anni, allo sviluppo del lago di Quarto, per poi passare all’aumento della percentuale di estrazione della pietra nelle nostre cave, alle risorse chieste e ottenute per il rifacimento della segnaletica orizzontale e per la manutenzione delle nostre strade. L’impegno profuso ha già portato risultati di rilievo a favore delle nostre comunità. Continuiamo a lavorare in questa direzione, sempre sul territorio e accanto ai nostri cittadini.