Berti c’è sempre, Shpendi e Ciofi sfiorano il gol

Klinsmann 6. Non viene quasi mai impegnato dalla Sampdoria. Incolpevole sulla conclusione deviata di Ioannou che dimezza lo svantaggio.

Ciofi 6,5. Prestazione solida in marcatura per il capitano, che va anche vicino al gol con un colpo di testa.

Zaro 7. Il nuovo baluardo difensivo bianconero si trasforma in attaccante opportunista in occasione dello 0-2, quando spinge in porta un pallone vagante nell’area piccola dopo l’errore in uscita di Coucke. Partita da vero guerriero sotto la pioggia, annulla Coda e guida una retroguardia in grande serata.

Mangraviti 6,5. Gara tranquilla per il braccetto di sinistra dei romagnoli. La cerniera di destra della Sampdoria non riesce quasi mai ad affondare anche per merito suo.

Ciervo 6,5. Una bella scoperta dal mercato che porta tanta corsa e dribbling di livello (dal 33’ st Adamo 6. Sfortunato in occasione del tiro deviato di Ioannou che entra in porta e rischia di riaccendere la gara allo scadere).

Berti 7. Se c’erano ancora dubbi su quanto potesse avergli fatto bene la convocazione in Under 21, questa partita li ha sicuramente sciolti. Entra in quasi tutte le azioni pericolose del Cesena ed è bravo e furbo a guadagnarsi la punizione da cui nasce il vantaggio (dal 39’ st Bastoni 6. E’ utile anche lui nell’assedio doriano finale).

Castagnetti 8. Uno di quegli acquisti che possono cambiare una squadra intera. La regia che offre è una garanzia, ma ancora più straordinaria è la lucidità che dimostra ogni volta che il pallone agisce nella sua zona. Prestazione da migliore in campo coronata dalla meravigliosa punizione che sblocca il match. Bisoli 6. Meno appariscente dei due colleghi, ma quando è in campo la sua presenza si sente particolarmente (dal 33’ st Francesconi 6. Si vede poco dal suo ingresso).

Frabotta 6,5. Spinta costante sulla sinistra e il temperamento di chi vuole dare tutto per questa maglia. Da una sua scorribanda nasce l’angolo da cui arriva il gol dello 0-2. Un po’ morbido su Pafundi in occasione della rete della Samp.

Blesa 6. La scommessa del Cesena in questa stagione è ormai un titolare della squadra. Intesa con Shpendi ancora migliorabile, ma le premesse ci sono.

Shpendi 6,5. Tanti duelli e un’infinità di palloni complicati gestiti alla grande contro la difesa blucerchiata. Sfiora il gol nel secondo tempo su cross tagliati di Berti (dal 39’ st Diao sv).

Giacomo Lippi