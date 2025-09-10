Berti e Shpendi restano in panchina. Rientreranno entrambi oggi

Alla fine il tanto atteso debutto per Tommaso Berti con la maglia dell’Italia Under 21 non è arrivato. Il commissario tecnico Silvio Baldini ha deciso di non utilizzare il giovane centrocampista originario di Calisese neppure nel corso della seconda gara valida per il girone di qualificazione agli Europei di categoria del 2027, vinta per 1-0 dagli azzurrini grazie alla rete decisiva del difensore del Napoli Marianucci.

Una convocazione nella rappresentativa nazionale che rimane comunque un grande motivo d’orgoglio per il bianconero, che ora si appresta a tornare a seguire gli ordini di mister Michele Mignani in vista della ripresa del campionato di serie B. Nelle prossime gare il classe 2004 avrà modo di attirare nuovamente le attenzioni di Baldini per la sosta nazionale di ottobre, dove per l’Italia Under 21 è in programma un doppio impegno casalingo consecutivo contro Svezia e Armenia.

Una serata senza minuti in campo anche quella di Cristian Shpendi, dopo avere disputato all’esordio l’intero secondo tempo dell’amichevole contro Gibilterra della settimana scorsa. Questa volta, purtroppo, il numero 9 bianconero è stato tenuto in panchina dal ct Sylvinho per tutta la durata della gara contro la Lettonia, terminata 1-0 per le ‘Aquile’ grazie al calcio di rigore realizzato dall’ex interista Asllani (ora al Torino).

Nella prossima sosta l’Albania avrà la delicatissima sfida in trasferta contro la Serbia, tanto attesa non soltanto per fattori legati al campo e alla quale lo stesso Shpendi sta sicuramente guardando con grande attenzione. La speranza principale è che la convocazione possa avere fatto bene dal punto di vista mentale ai due ragazzi, nonostante le scelte di formazione degli allenatori che hanno preferito loro altri giocatori.

Ha giocato titolare, invece, e ha rimediato un’ammonizione, infine, Vittorio Magni con l’Italia Under 20, sconfitta 4-0 dalla Germania nell’Elite League.

Giacomo Lippi