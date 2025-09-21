Berti: fosforo e velocità. Francesconi di qualità

Klinsmann 6,5. Reni pronti e manona aperta nello squillo di Yeboah, replica perentoria nella ripresa sull’ambizioso Haps. Nel finale qualche ‘battezzata’ pericolosa ma si vede che ha occhio e gli va anche bene.

Ciofi 7. Nella sua zona sfilano con pretese Bjarkason, Franjic e Adorante, lotta e argina con ‘tigna’. Decisivo e super tempista nella ripresa quando ostacola e pressa Fila inducendolo a ‘fallire’ un’opportunità da prima pagina.

Zaro 6,5. Anche lui vagante quando Adorante è solo e rovina (17’ pt) il vantaggio lagunare. Però c’è spesso, fa muro soprattutto quando il Venezia va a caccia della disperata rimonta.

Mangraviti 6,5. Nel gol ha riflessi repentini e rompe una carestia da rete che gli durava da quasi due anni e mezzo (giocava nel Brescia). Fuori tempo nel rigore assegnato ai veneti, sbaglia il pallone e stronca Fila (dal 39’ st Piacentini sv).

Ciervo 6,5. Mignani gli lascia la corsia di destra, la sua gamba gira anche se qualche volta deve subire. L’angolo per il maxi spreco di Shpendi (15’ pt) è suo così come la svirgolata e occasionissima cestinata (40’ pt) confezionatagli da Blesa. Ma il riscatto è pieno nel vantaggio romagnolo, si distende con disinvoltura e sincronismo, poi Stankovic lo aiuta (dal 16’ st Celia 6. Sentinella ordinata sulla mancina).

Francesconi 7. La battaglia è il suo pane che mastica bene ma sfodera anche tanta qualità quando apre a fette il Venezia nello sprint del raddoppio continuato da Berti e insaccato da Ciervo.

Castagnetti 6. Compresso dal dinamico centrocampo di casa, nel primo tempo quando parte il suo dirimpettaio Duncan non è facile tenerne lo ‘strappo’ e la verve. Già solo la sua presenza però aiuta a dare sicurezza (dal 25’ st Bisoli 6. Supporta la squadra con equilibrio).

Berti 7,5. Rapido, propositivo e a largo raggio quando deve far ripartire e ispirare. Ha fosforo e velocità, prezioso nell’azione che porta al primo sigillo ospite (dal 39’ st Bastoni sv).

Adamo 6,5. Inizialmente corsia mancina per lui quasi inedita. Spostato a destra dopo l’infortunio a Ciervo trova disinvoltura e spinta. Usa il pennello nella dinamica che porta Mangraviti a gonfiare la rete.

Blesa 6,5. Arrembante, lotta, sgomita, minaccia Stankovic (8’ pt) e crea ad arte per l’erroraccio di Ciervo.

Shpendi 5,5. Tanti scatti e volontà però sulla linea di porta (15’ pt) non è lui (dal 25’ st Diao 6,5. Deve tenere palla e lo fa dando l’anima).