Berti già corre, si tenta il recupero lampo

Prime corse sul campo per Tommaso Berti, la caviglia risponde bene ai carichi con il centrocampista bianconero che sta aggiungendo anche del lavoro atletico al suo programma differenziato. Una notizia sicuramente positiva, a sole due settimane dall’infortunio causato dalla bruttissima entrata di Mattia Caldara nel derby con il Modena del 13 settembre, e che lascia ben sperare in un recupero accelerato. Salvo complicazioni, la situazione ovviamente va monitorata giorno per giorno, il sogno di rivederlo tra i disponibili per la prossima trasferta di Pisa del 5 ottobre, prima quindi della sosta, potrebbe anche concretizzarsi.

Dopo il successo in Coppa Italia contro i nerazzurri di Pippo Inzaghi, il Cavalluccio si è ritrovato ieri mattina a Villa Silvia per continuare a preparare la sfida di domenica contro il Mantova. Squadra divisa in gruppi con lavoro di scarico per chi è sceso in campo all’Arena Garibaldi, mentre allenamento più intenso per chi ha riposato in coppa. La seduta si è chiusa con una partitella a campo ridotto. Il programma prosegue con l’allenamento di oggi e la rifinitura di domani.

Cambia la classifica. Pisa sempre più capolista, ora a 16 punti: i toscani hanno vinto il ricorso ai danni del Cittadella dopo che il risultato della gara, 1-1, non era stato omologato per un errore nella distinta del match dove non compariva Jacopo Desogus, poi entrato in campo.

L’appuntamento. Dal primo ottobre, il centro commerciale Montefiore ospiterà la rassegna fotografica dedicata ai 100 anni del Cesena curata dalla fondazione ‘Radici della sinistra’. Le immagini sono state selezionate dal segretario del club Marco Valentini e dal fotografo Luigi tra le oltre 300 messe a disposizione dalla Biblioteca Malatestiana, dagli archivi Zangheri, Valter Ceccarelli e da quello storico del Cesena Calcio.