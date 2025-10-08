Berti gioca in casa: "Si avvera un sogno"

L’Under 21 azzurra torna a Cesena venerdì contro la Svezia alle 18.15. Spera tanto di debuttare davanti alla sua gente, a quella Curva Mare dove fino a qualche anno fa tifava Cavalluccio, Tommaso Berti, il talento di Calisese che fino a ora è il più continuo e qualitativo come rendimento della squadra di Mignani. Tanto è che sta per rinnovare il contratto in bianconero fino al 2028 (di un altro anno). Le parti stanno trattando proprio in questi giorni. Il tecnico degli azzurrini Silvio Baldini lo ha già convocato a fine agosto per il doppio match contro Montenegro e Macedonia ma senza farlo esordire. Ora chissà che non sia la volta buona proprio davanti alla sua gente. Così il figlio del vivaio bianconero, che nel fosforo e nelle accelerazioni ha un autentico patrimonio tecnico, proprio dal ritiro degli azzurrini ad Acquapartita, ieri, ha raccontato emozioni e speranze: "Giocare al Manuzzi, nel mio stadio è sempre unico con la maglia del Cesena e lo sarebbe a maggiore ragione con la nazionale Under 21". Il suo popolo, quello bianconero lo attende: "In molti mi hanno scritto che verranno, li aspetto a braccia aperte dove sono cresciuto. Poter esordire a Cesena sarebbe la chiusura di un piccolo cerchio ma se non dovesse accadere ci saranno altre opportunità". Sa che sta disputando una stagione fondamentale per lui in B, da decollo e ha iniziato molto bene, non nasconde a chi si ispira: "Sto affrontando un campionato importante per la mia crescita, proverò a migliorare i numeri dello scorso anno: sono partito dalla C e cerco di alzare l’asticella continuamente. Il mio punto di riferimento? Bernardo Silva, il centrocampista portoghese del Manchester City che nonostante non sia un colosso fisicamente è un top mondiale".