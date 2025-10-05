Berti inventa, le sue giocate mai banali

Klinsmann 6. Incolpevole sui gol. La normale amministrazione la svolge con la solita sicurezza.

Ciofi 6. L’ultimo a gettare la spugna. Dietro non lascia spifferi e trova anche il tempo di proporsi in avanti. Il palo gli strozza l’urlo in gola, se lo sarebbe meritato tutto.

Zaro 5. Salva in avvio su tiro di Rehinart, ma vive in costante affanno per la velocità degli avanti reggiani. Perde il duello con Girma nell’azione del primo gol, poteva rifarsi nei minuti finali con il colpo di testa a pochi passi dalla porta avversaria, la palla però esce.

Mangraviti 5,5. Nemmeno per lui una grandissima serata.

Ciervo 5,5. Fa una gran cosa nel gol, apice di quindici minuti da giocatore incontenibile. Tarda la chiusura su Tavsan nel pareggio reggiano, da quel momento sparisce dalla contesa e sulla fascia sinistra non si sfonda più (dal 30’ st Magni 6. Ci mette tigna).

Francesconi 5,5. Rimane spesso in mezzo al rapido fraseggio ospite. Impegno e grinta sono sempre garantiti, ma serviva più qualità nelle giocate (dal 9’ st Bastoni 4,5. Trova un guardalinee piuttosto permaloso e lascia la squadra in dieci nei minuti della disperazione. Ingenuo).

Castagnetti 5,5. Prova a mettere ordine, ma anche lui piano piano si perde. Scarabocchia qualche appoggio facile e sceglie la soluzione sbagliata nell’unica punizione dal limite della gara (dal 30’ st Diao 5,5. Gran assist per Olivieri, ma è un lampo isolato in mezzo al buio).

Berti 6,5. Subito due imbucate magistrali per Shpendi e Ciervo e la seconda produce il vantaggio. Prova ad inventare qualcosa di diverso con giocate mai banali. Motta gli nega il gol con una gran parata, ma il gioco era fermo.

Adamo 4,5. Schierato a sinistra per contenere Marras va subito in apnea. Perde malamente la palla che innesca il contropiede del pareggio granata. Aggiunge un’altra sequenza di errori che certificano la serata completamente negativa. Inevitabile la sostituzione nell’intervallo (dal 1’ st Celia 5,5. Un paio di discese che però non portano a nulla).

Shpendi 5,5. Suo il primo squillo verso la porta della Regia, unico acuto di un primo tempo spento. Apre la ripresa con un colpo di testa interessante, poi Mignani decide che basta così (dal 16 st Olivieri 4,5. Calcia in curva, a tu per tu con Motta, il gol del pareggio).

Blesa 6. Corre per tre e tiene in costante pressione la difesa avversaria. Sbaglia qualcosa, ma lavora tanto per la squadra. Degli attaccanti il più attivo.

